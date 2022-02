Cuisine et numérique Maison de quartier de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Cuisine et numérique Maison de quartier de Wazemmes, 4 mars 2022, Lille. Cuisine et numérique

du vendredi 4 mars au vendredi 25 mars à Maison de quartier de Wazemmes

CUISINE & NUMÉRIQUE : NOUVEAU ! ——————————- ### La Maison de Quartier lance un nouvel atelier « cuisine & numérique » dédié aux seniors à partir du mois de mars ! La journaliste Déborah de Endémik, média de proximité et participatif vous accompagnera tout le long de ce projet. Alors si vous êtres curieux.se.s ou intéressé.e.s, n’hésitez pas à vous inscrire, vous êtes les bienvenu.e.s ! **Vendredi 4 mars de 15h à 17h : atelier de préparation** **Vendredi 11 mars de 9h30 à 12h : tournage en cuisine** **Vendredi 18 mars de 16h à 18h : montage vidéo (cyber-centre)** **Vendredi 25 mars de 16h à 18h : montage vidéo (cyber-centre)** **Maison de quartier de Wazemmes** **36, rue d’Eylau, 59000 Lille**

sur inscription auprès de Florent à la maison de quartier

Atelier dédié aux seniors Maison de quartier de Wazemmes 36, rue d’eylau, 59 000 lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T15:00:00 2022-03-04T17:00:00;2022-03-11T09:30:00 2022-03-11T12:00:00;2022-03-18T16:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-25T16:00:00 2022-03-25T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison de quartier de Wazemmes Adresse 36, rue d'eylau, 59 000 lille Ville Lille lieuville Maison de quartier de Wazemmes Lille Departement Nord

Maison de quartier de Wazemmes Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Cuisine et numérique Maison de quartier de Wazemmes 2022-03-04 was last modified: by Cuisine et numérique Maison de quartier de Wazemmes Maison de quartier de Wazemmes 4 mars 2022 lille Maison de quartier de Wazemmes Lille

Lille Nord