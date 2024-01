Cuisine et Dépendances Espace Confluences Condat-sur-Vienne, samedi 27 janvier 2024.

Cuisine et Dépendances Espace Confluences Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

À 20h30

…. Quelle soirée !! Jacques et Martine …. Pardon ! … Martine et Jacques avaient invité de vieux amis Charlotte et son mari (… j’me souviens plus du prénom !!). Il y avait Georges aussi … qui faisait la gueule … comme d’hab. Moi, j’étais venu avec Marylin … une bombe !! Tout se passait bien, bien bu, bien mangé …. Un peu salé le poisson …. Et puis … je sais plus …. En tout cas, je suis reparti tout seul !!

Réservations obligatoires par téléphone (en lien).

Espace Confluences 2 Rue de la République

Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

