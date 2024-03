Cuisine et dépendances Le Colisée Biarritz, samedi 4 mai 2024.

Cuisine et dépendances Le Colisée Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Pièce de Théâtre de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri

Jacques et Martine, un couple de bourgeois ordinaires, invitent à dîner deux amis perdus de vue depuis dix ans un écrivain et journaliste à succès et sa femme, entièrement dévolue à sa carrière. Parmi les invités figurent aussi Georges, le copain hébergé, et Fred, le frère de Martine, avec sa copine Marylin. Les personnages de Cuisine et dépendances se dévoilent petit à petit dans la cuisine où apparaissent leurs névroses respectives… Une comédie jubilatoire pour ces cinq personnages hauts en couleurs.

Association de création de spectacle vivant, Comedissima. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 20:30:00

fin : 2024-05-04

Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comedissima@gmail.com

