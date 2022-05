Cuisine et dépendances, 1 juillet 2022, .

Cuisine et dépendances

2022-07-01 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-02

15 15 Jacques et Martine, couple apparemment sans histoire, accueillent de vieux amis qu’ils n’ont pas revus depuis dix ans. r r nIls ont organisé un dîner en l’honneur du mari de Charlotte, devenu présentateur-vedette à la télévision, en compagnie de Georges, un autre ami, et de Fred, l’envahissant frère de Martine. Au cours de la soirée, la tension monte, la présence de celui qui a réussi déchaîné admiration, envie, jalousie et agressivité. r r nTout cela est vu de la cuisine, où les convives viennent tout à tour se livrer, se plaindre et s’expliquer. La maîtresse de maison, entre deux plats, est dans tous ses états. r r nMise en scène : Johanna Baraona et Manon Giraudon Nicolaï

Retrouvez Cuisine et Dépendances à L’Art Dû.

dernière mise à jour : 2022-05-12 par