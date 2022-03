Cuisine en famille Épagny, 5 novembre 2022, Épagny.

Cuisine en famille Épagny

2022-11-05 15:00:00 – 2022-11-05 16:30:00

Épagny Aisne Épagny

Jérôme Bray, chef du restaurant la Tulipe, vous propose un atelier de cuisine en famille autour de la crêpe et des produits locaux. Petits et grands prépareront une ficelle picarde au chèvre et aux champignons. Vous continuerez sur une note sucrée avec une crêpe aux pommes caramélisées au cidre. Place ensuite à la dégustation pour le plus grand plaisir de vos papilles. À partir de 6 ans. Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/cuisine-en-famille

OTRV

Épagny

dernière mise à jour : 2022-03-03 par