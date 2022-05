Cuisine du Japon, Gyoza party ! Tours, 18 juin 2022, Tours.

Cuisine du Japon, Gyoza party ! Tours

2022-06-18 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-18 13:00:00 13:00:00

Tours Indre-et-Loire

Réalisez ces incontournables petits raviolis japonais au chou chinois et au porc et sa sauce soja-sésame- vinaigre noir et apprenez la technique du pliage ! Vous ne pourrez plus vous en passer !

A partir de 10 ans

Animé par Anne-Sophie Bolender, Cheffe indépendante

Réalisez ces incontournables petits raviolis japonais au chou chinois et au porc et sa sauce soja-sésame- vinaigre noir et apprenez la technique du pliage ! Vous ne pourrez plus vous en passer !

A partir de 10 ans

Animé par Anne-Sophie Bolender, Cheffe indépendante

Réalisez ces incontournables petits raviolis japonais au chou chinois et au porc et sa sauce soja-sésame- vinaigre noir et apprenez la technique du pliage ! Vous ne pourrez plus vous en passer !

A partir de 10 ans

Animé par Anne-Sophie Bolender, Cheffe indépendante

Libre de droits

Tours

dernière mise à jour : 2022-03-22 par