Lot Assier Durant cet atelier, déclinons ces deux légumes en diverses recettes pour en apprécier toutes leurs saveurs et découvrir les associations possibles. Nous détaillerons:

⦁ Quand et comment les cueillir ou les ramasser ?

⦁ Comment les conserver ?

⦁ Quelles sont leurs propriétés nutritives, gustatives et curatives ? Public :

Adultes, adolescents et enfants accompagnés à partir de 6 ans.

Réservation demandée (6 personnes maximum).

Apporter des contenants. Comment mettre en valeur les panais et les radis dans nos plats d’hiver ? reissa

