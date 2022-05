Cuisine des marais avec Laurence Dessimoulie. Réservation obligatoire Le Verdon-sur-Mer Le Verdon-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Le Verdon-sur-Mer

Cuisine des marais avec Laurence Dessimoulie. Réservation obligatoire Le Verdon-sur-Mer, 22 mai 2022, Le Verdon-sur-Mer. Cuisine des marais avec Laurence Dessimoulie. Réservation obligatoire Le Verdon-sur-Mer

2022-05-22 – 2022-05-22

Le Verdon-sur-Mer Gironde Le Verdon-sur-Mer EUR Le temps d’une balade sur un site peu fréquenté appartenant au Grand Port Maritime de Bordeaux, nous observerons comment le paysage évolue. Quelles sont les plantes pionnières sur un site ensablé en bordure d’estuaire et comment la forêt regagne-t-elle du terrain ? Nous identifierons plus particulièrement les plantes sauvages comestibles et découvrirons de succulentes recettes à base des plantes rencontrées sur site ! Le temps d’une balade sur un site peu fréquenté appartenant au Grand Port Maritime de Bordeaux, nous observerons comment le paysage évolue. Quelles sont les plantes pionnières sur un site ensablé en bordure d’estuaire et comment la forêt regagne-t-elle du terrain ? Nous identifierons plus particulièrement les plantes sauvages comestibles et découvrirons de succulentes recettes à base des plantes rencontrées sur site ! +33 5 56 09 65 57 Le temps d’une balade sur un site peu fréquenté appartenant au Grand Port Maritime de Bordeaux, nous observerons comment le paysage évolue. Quelles sont les plantes pionnières sur un site ensablé en bordure d’estuaire et comment la forêt regagne-t-elle du terrain ? Nous identifierons plus particulièrement les plantes sauvages comestibles et découvrirons de succulentes recettes à base des plantes rencontrées sur site ! Le Verdon-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Verdon-sur-Mer Autres Lieu Le Verdon-sur-Mer Adresse Ville Le Verdon-sur-Mer lieuville Le Verdon-sur-Mer Departement Gironde

Le Verdon-sur-Mer Le Verdon-sur-Mer Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-verdon-sur-mer/

Cuisine des marais avec Laurence Dessimoulie. Réservation obligatoire Le Verdon-sur-Mer 2022-05-22 was last modified: by Cuisine des marais avec Laurence Dessimoulie. Réservation obligatoire Le Verdon-sur-Mer Le Verdon-sur-Mer 22 mai 2022 Gironde Le Verdon-sur-Mer

Le Verdon-sur-Mer Gironde