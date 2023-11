Ateliers culinaires pour les enfants Cuisine des Halles Saint-Jean-de-Luz, 27 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Débutants, amateurs, ou véritables petits chefs, les enfants sont invités à venir pâtisser. Les plus gourmands pourront même repartir avec leur création !

A VOS MARQUES, PRETS… PÂTISSEZ !

Samedi 16 et mercredi 27 décembre à 10h – Cuisine mobile des Halles Municipales.

Ateliers payants et sur inscriptions (places limitées)

Renseignements à venir sur www.saintjeandeluz.boutique.

2023-12-27 fin : 2023-12-27 12:00:00. .

Cuisine des Halles Halles municipales

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Whether beginners, amateurs or real little chefs, children are invited to come and bake. Those with a sweet tooth can even take home their own creation!

ON YOUR MARKS, GET SET? BAKE!

Saturday 16 and Wednesday 27 December at 10 a.m. ? Halles Municipales mobile kitchen.

Registration required (places are limited)

Information to come on www.saintjeandeluz.boutique

Ya sean principiantes, aficionados o verdaderos pequeños chefs, los niños están invitados a venir a hornear. Los más golosos podrán incluso llevarse a casa su propia creación

EN SUS MARCAS, LISTOS? ¡A HORNEAR!

Sábado 16 y miércoles 27 de diciembre a las 10 h ? Cocina móvil en las Halles Municipales.

Talleres de pago (plazas limitadas)

Más información en www.saintjeandeluz.boutique

Anfänger, Amateure oder echte kleine Köche – Kinder sind zum Backen eingeladen. Die Leckersten können ihre Kreation sogar mit nach Hause nehmen!

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG? BACKEN SIE!

Samstag, 16. und Mittwoch, 27. Dezember um 10 Uhr ? Mobile Küche in den Stadthallen.

Kostenpflichtige Workshops und Anmeldung erforderlich (begrenzte Plätze)

Informationen folgen auf www.saintjeandeluz.boutique

Mise à jour le 2023-11-22 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements