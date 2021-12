Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Gironde, Soulac-sur-Mer Cuisine de Mémé avec Arroma + DJ Youced (DJ à partir de 21h) + Exposition photos By Rose Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Cuisine de Mémé avec Arroma + DJ Youced (DJ à partir de 21h) + Exposition photos By Rose Soulac-sur-Mer, 18 décembre 2021, Soulac-sur-Mer. Cuisine de Mémé avec Arroma + DJ Youced (DJ à partir de 21h) + Exposition photos By Rose Les Frères Nicoll’s 213 Passe de Formose Soulac-sur-Mer

2021-12-18 – 2021-12-18 Les Frères Nicoll’s 213 Passe de Formose

Soulac-sur-Mer Gironde Soulac-sur-Mer +33 5 56 41 85 94 Les Frères Nicoll’s 213 Passe de Formose Soulac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-12-13 par OT Médoc Atlantique

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Soulac-sur-Mer Autres Lieu Soulac-sur-Mer Adresse Les Frères Nicoll's 213 Passe de Formose Ville Soulac-sur-Mer lieuville Les Frères Nicoll's 213 Passe de Formose Soulac-sur-Mer