Tarn Ateliers sur les savoir-faire de la baguette de pain, inscrite au patrimoine mondial de l’humanité Cuisine d’Albi Albi, 16 septembre 2023, Albi. Ateliers sur les savoir-faire de la baguette de pain, inscrite au patrimoine mondial de l’humanité Samedi 16 septembre, 09h30 Cuisine d’Albi Gratuit. Sur inscription avant le 15 septembre. L’inscription n’est valable qu’après réception d’un courriel de confirmation vous précisant l’horaire qui vous a été attribué. À l’occasion du 20e anniversaire de la convention sur le patrimoine culturel

immatériel de l’UNESCO, participez à l’atelier « La main à la pâte » où vous pourrez comprendre la fabrication de pain à la Cuisine d’Albi, encadrée par un artisan boulanger albigeois et le personnel de la cuisine. Les métiers « Du grainde blé à l’assiette » premet de découvrir des filières et métiers en lien avec la boulangerie : artisans boulangers, acteursde la filière blé (minotiers, producteurs de blé…).

La diététicienne de la Cuisine d’Albi vous fera découvrir l’histoire et les vertus nutritionnelles du pain. Cuisine d’Albi Avenue de Saint-Juéry, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://servicesenligne.mairie-albi.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

