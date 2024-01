Les Grandes Gamelles : cantine solidaire ouverte à tous Cuisine Commune de Chaud Bouillon Lille, jeudi 25 janvier 2024.

Les Grandes Gamelles : cantine solidaire ouverte à tous Les Grandes Gamelles investissent la Cuisine Commune de Chaud Bouillon toutes les deux semaines pour un moment convivial autour d’un menu unique préparé avec des invendus de qualité et de saison ! 25 janvier – 11 juillet, les jeudis Cuisine Commune de Chaud Bouillon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T09:30:00+01:00 – 2024-01-25T14:00:00+01:00

Fin : 2024-07-11T09:30:00+02:00 – 2024-07-11T14:00:00+02:00

Un jeudi sur deux, vous pouvez prendre part à la cantine solidaire :

De 9H30 à 14H : Imaginez les recettes du jour avec des produits de récup’ et cuisinez pour des invités. Gratuit.

OU

De 12H à 14H : Profitez d’un menu complet, sain, savoureux, accessible et durable, cuisiné le matin même. A prix libre.

L’atelier comme le repas sont ouverts à tous et conviennent à tous les âges.

La cuisine peut accueillir 15 cuisiniers et 25 invités (40 mangeurs au total). Il faut donc bien penser à vous inscrire si vous voulez vous joindre à nous ! De même, pour le bon déroulement de l’atelier, il est important de bien respecter les horaires : arrivée à 9H30 pour entamer la cuisine à 10H et arrivée à 12H pour un service à 12H30.

Inscriptions par téléphone au 06 09 11 63 64.

Cuisine Commune de Chaud Bouillon 70 passage de l'Internationale, Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France

