CUISINE CFA La Rochelle, 21 mars 2022, Lagord.

CUISINE

CFA La Rochelle, le lundi 21 mars à 08:00

Les candidats doivent être capable de : Créer et tester des recettes demandées en accord avec les critères de l’épreuve ; Comprendre et maîtriser l’équilibre alimentaire des menus, estimer et gérer les coûts matières ; Préparer, assaisonner, cuisiner et présenter une diversité de mets (salés et sucrés) ; Dresser leurs préparations en tenant compte des quantités demandées et de l’esthétique ; Travailler en tenant compte des règles d’hygiène liées au métier ; Organiser leur travail de manière coordonnée avec les professionnels du service en salle.

Pré-sélection CUISINE

CFA La Rochelle 9 Rue René Dumont, 17140 Lagord Lagord Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T08:00:00 2022-03-21T17:00:00