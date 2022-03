Cuisine avec Lydie Espace Enfance du Pays de Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Espace Enfance du Pays de Duras, le mercredi 30 mars à 14:30

3 pincées de sel, 3 jolis œufs, des ingrédients magiques, un tour de main de folie et PAF… notre goûter tout chaud sorti du four ! Si vous êtes sage, nous partagerons les sercrets de fabrication.

Forfait : 3 euros – Places : 10

A l’occasion d’une après-midi de partage de savoir-faire, Lydie viendra enchanter les papilles et les pupilles de vos enfants. Espace Enfance du Pays de Duras 13 Avenue Aristide Briand – 47120 duras Duras Lot-et-Garonne

