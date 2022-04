CUISINE AUX ALGUES Le Pouliguen, 1 mai 2022, Le Pouliguen.

CUISINE AUX ALGUES Le Pouliguen

2022-05-01 – 2022-05-01

Le Pouliguen Loire-Atlantique Le Pouliguen

Après une virée sur l’estran où vous découvrirez les différents type d’algues et comment les ramasser, nous allons élaborer une recette personnalisée – le fameux caviar d’algues .

Cet atelier offre une expérience gustative unique et très complète des algues de la cueillette à l’assiette. Super ludique adapté pour petits et grands.

Matériel:

– Bottes de pluie ou méduses ou chaussures non glissantes qui vont dans l’eau

– Un seau ou récipient pour votre récolte

– Une paire de ciseaux

– Un imperméable -en fonction de la météo

karanakova@gmail.com +33 6 20 21 72 76 https://www.karanakova-naturopathe.com/

Le Pouliguen

