Cuisine asiatique Strreet food avec Ti hai Colmar Colmar Catégories d’Évènement: Colmar

Haut-Rhin

Cuisine asiatique Strreet food avec Ti hai Colmar, 28 janvier 2023, Colmar . Cuisine asiatique Strreet food avec Ti hai 31 rue des Jardins Colmar Haut-Rhin

2023-01-28 – 2023-01-28 Colmar

Haut-Rhin EUR Ti Haï Foodtruck qui viendra vous proposer une cuisine : Autentic Vietnam Street Food.

Bo Bun Nem : composé de vermicelles de riz, de nems, de bœuf et de légumes croquants. Le tout accompagné d’herbes aromatiques : menthe fraîche et coriandre. Normal = 12 € – Végétarien = 12 €

Pensez à réserver. Ti Haï Foodtruck qui viendra vous proposer une cuisine : Autentic Vietnam Street Food. +33 3 68 61 03 80 Colmar

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Colmar Adresse 31 rue des Jardins Colmar Haut-Rhin Ville Colmar lieuville Colmar Departement Haut-Rhin

Colmar Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/

Cuisine asiatique Strreet food avec Ti hai Colmar 2023-01-28 was last modified: by Cuisine asiatique Strreet food avec Ti hai Colmar Colmar 28 janvier 2023 31 rue des Jardins Colmar Haut-Rhin Colmar Haut-Rhin

Colmar Haut-Rhin