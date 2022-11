Cuir – Un loup pour l’homme

2023-02-07 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-09 EUR 3 20 Dans un corps à corps puissant, deux hommes harnachés jouent à manipuler le corps de l’autre. Le plaisir précautionneux qu’ils prennent à se transformer l’un pour l’autre en instrument, en agrès, en terrain de jeu ou en champ de bataille les engage dans une lutte consentie. Entre traction et attraction, ils ne visent pas le pouvoir sur l’autre, mais plutôt le pouvoir avec l’autre.



Créateurs : Arno Ferrera, Mika Lafforgue et Gilles Polet

Direction artistique : Arno Ferrera

Interprètes : Arno Ferrera et Gilles Polet

Regard extérieur : Paola Rizza

Regard chorégraphique : Benjamin Kahn, Gilles Polet

Regard sonore : Amaury Vanderborght

Création lumière : Florent Blanchon

Conception costumes : Jennifer Defays

Photographe : Valérie Frossard

Réalisation vidéo : Romain Vennekens

Graphisme : Ekta



Un loup pour l’homme

Portés

Durée : 45 min

Dès 12 ans

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque

