Cuir, 26 mai 2023, Senlis .

Cuir

Place des Arènes Senlis Oise

2023-05-26 – 2023-05-26

Senlis

Oise

Un loup pour l’homme

Artistes associés

Itinérance

CIRQUE

Vendredi 26 mai 21h34

Samedi 27 mai 21h34

Aux arènes, Senlis

Quand la lutte s’apparente au domptage…

Dans un corps à corps puissant, deux hommes harnachés jouent à manipuler le corps de l’autre. Ils y prennent un plaisir visible et communicatif, se transformant tour à tour en instrument, en terrain de jeu ou en champ de bataille. Porteur et porté, entre traction et attraction, les deux hommes jubilent de leur position, avec consentement, sans hiérarchie.

Ces harnais, d’ordinaire, ce sont les chevaux de trait qui les portent. Ici, ils semblent décupler les possibles des portés, proposer d’improbables équilibres, permettre autant la douceur que d’envoyer l’autre valdinguer à l’autre bout du tapis. Intense, troublant et délicatement drôle.

Cuir peut prétendre à la catégorie de chef-d’oeuvre tant l’épuré qu’il soumet à notre regard révèle de choses sur nous-mêmes comme sur la société… Mathieu Dochtermann – Toute la culture

Tarif 3

8 € / 10 €

Durée: 40 min

Lieu

Aux arènes

Place des arènes

60300 Senlis

1 soirée à Senlis, 2 spectacles

Lors de la même soirée, vous pouvez débuté avec le spectacle Entre les lignes présenté au Parc du château royal à Senlis à 19h.

Renseignements au 03 44 24 01 01 ou accueil@faiencerie-theatre.com

Senlis

