CUILLETTE DE MURES ET TRAITE DES CHEVRES

CUILLETTE DE MURES ET TRAITE DES CHEVRES, 24 août 2022, . CUILLETTE DE MURES ET TRAITE DES CHEVRES

2022-08-24 – 2022-08-24 C’est la période des mûres, venez les cueillir à la ferme, une belle occasion pour parler des haies tous en arpentant la campagne. Et après un goûter fermier, ce sera l’heure de ramener le troupeau de chèvres du pré, pour les nourrir et les traire. Assistez à la traite à la machine, et si vous le so dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville