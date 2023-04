Randonnée pédestre de Cuhon, 16 avril 2023, Cuhon.

Randonnée pédestre de 11 km. Inscription sur place (3€), accueil café à partir de 8h30 pour un départ à 9h.

Pause casse croute à mi-parcours, avec possibilité de restauration à 9€ par adulte et 5€ par enfant -10ans. Prévoir assiette, couvert et verre.

Pour le repas, inscriptions et paiements avant 8 avril..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . EUR.

Cuhon 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Walking tour of 11 km. Registration on the spot (3?), coffee reception from 8:30 am for a departure at 9 am.

Lunch break halfway through the walk, with the possibility of a meal at 9? per adult and 5? per child -10 years. Please bring a plate, cutlery and glass.

For the meal, registration and payment before April 8th.

Recorrido a pie de 11 km. Inscripción in situ (3?), café de bienvenida a partir de las 8h30 para una salida a las 9h.

Pausa para el almuerzo a mitad del recorrido, con posibilidad de comida a 9? por adulto y 5? por niño -10 años. Se ruega traer plato, cubiertos y vaso.

Para la comida, inscripción y pago antes del 8 de abril.

Wanderung von 11 km. Anmeldung vor Ort (3?), Kaffeeempfang ab 8:30 Uhr für den Start um 9 Uhr.

Snackpause auf halber Strecke, mit Verpflegungsmöglichkeit für 9? pro Erwachsener und 5? pro Kind unter 10 Jahren. Teller, Besteck und Gläser sind mitzubringen.

Für das Essen müssen Sie sich bis zum 8. April anmelden und bezahlen.

Mise à jour le 2023-03-22 par Office de Tourisme du Haut-Poitou