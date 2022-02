Cugnaux va accueillir un second collège ! Cugnaux

Cugnaux va accueillir un second collège ! Cugnaux, 26 janvier 2022, . Cugnaux va accueillir un second collège !

du mercredi 26 janvier au lundi 28 février à Cugnaux

Cugnaux connaît une dynamique démographique importante et atteindra bientôt les 20 000 habitants. Consciente de cette réalité, la ville a déposé sa candidature, il y a quelques mois, auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne (ayant la charge des collèges publics) en vue de l’accueil d’un second collège sur son territoire. Le 25 janvier 2022, l’assemblée départementale s’est prononcée et a retenu notre candidature. Avec cette perspective, chaque collégien(ne) cugnalais(e) pourra être scolarisé(e) au plus près, sur la commune. Ce nouvel établissement bénéficiera de l’appui de la ville et des dispositifs éducatifs locaux développés à destination des jeunes. Il s’inscrira dans le projet éducatif global de la commune et contribuera à l’objectif de réussite éducative pour tous. Par ailleurs, le secteur d’implantation de ce futur collège -zone de Montole – bénéficiera demain du plan de mobilités douces impulsé par la collectivité (réseau maillé de pistes cyclables et projet de voie verte du canal Saint-Martory). Une liaison de transports en commun entre la gare de Portet et Colomiers est également en cours de réflexion pour desservir le nouvel équipement. Cugnaux connaît une dynamique démographique importante et atteindra bientôt les 20 000 habitants. Consciente de cette réalité, la ville a déposé sa candidature, il y a quelques […] Cugnaux Cugnaux , Cugnaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T01:00:00 2022-01-26T00:59:00;2022-01-27T01:00:00 2022-01-27T00:59:00;2022-01-28T01:00:00 2022-01-28T00:59:00;2022-01-29T01:00:00 2022-01-29T00:59:00;2022-01-30T01:00:00 2022-01-30T00:59:00;2022-01-31T01:00:00 2022-01-31T00:59:00;2022-02-01T01:00:00 2022-02-01T00:59:00;2022-02-02T01:00:00 2022-02-02T00:59:00;2022-02-03T01:00:00 2022-02-03T00:59:00;2022-02-04T01:00:00 2022-02-04T00:59:00;2022-02-05T01:00:00 2022-02-05T00:59:00;2022-02-06T01:00:00 2022-02-06T00:59:00;2022-02-07T01:00:00 2022-02-07T00:59:00;2022-02-08T01:00:00 2022-02-08T00:59:00;2022-02-09T01:00:00 2022-02-09T00:59:00;2022-02-10T01:00:00 2022-02-10T00:59:00;2022-02-11T01:00:00 2022-02-11T00:59:00;2022-02-12T01:00:00 2022-02-12T00:59:00;2022-02-13T01:00:00 2022-02-13T00:59:00;2022-02-14T01:00:00 2022-02-14T00:59:00;2022-02-15T01:00:00 2022-02-15T00:59:00;2022-02-16T01:00:00 2022-02-16T00:59:00;2022-02-17T01:00:00 2022-02-17T00:59:00;2022-02-18T01:00:00 2022-02-18T00:59:00;2022-02-19T01:00:00 2022-02-19T00:59:00;2022-02-20T01:00:00 2022-02-20T00:59:00;2022-02-21T01:00:00 2022-02-21T00:59:00;2022-02-22T01:00:00 2022-02-22T00:59:00;2022-02-23T01:00:00 2022-02-23T00:59:00;2022-02-24T01:00:00 2022-02-24T00:59:00;2022-02-25T01:00:00 2022-02-25T00:59:00;2022-02-26T01:00:00 2022-02-26T00:59:00;2022-02-27T01:00:00 2022-02-27T00:59:00;2022-02-28T01:00:00 2022-02-28T00:59:00

Détails Autres Lieu Cugnaux Adresse Cugnaux , Cugnaux lieuville Cugnaux

Cugnaux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//