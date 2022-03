Cugnaux solidaire avec l’Ukraine Salle Albert Camus, 2 mars 2022, .

Cugnaux solidaire avec l’Ukraine

du mercredi 2 mars au mercredi 1 juin à Salle Albert Camus

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, les citoyennes et citoyens ukrainiens se trouvent dans une situation dramatique. La Ville de Cugnaux leur témoigne toute sa solidarité. Le Maire Albert Sanchez et l’équipe municipale souhaitent leur apporter leur soutien en organisant une collecte de produits de première nécessité dès le lundi 7 mars. > Pour faire vos dons de produits de première nécessité Les citoyens pourront déposer leurs dons en salle Albert Camus aux horaires d’ouverture suivants : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h Mardi : 10h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30 Samedi : 9h – 12h Un formulaire de dépôt des dons est à compléter par chaque donneur (ci-dessous). Il pourra également être complété sur place. Voici la liste des produits collectés : ALIMENTAIRE NON-PERISSABLE : Riz, pâtes, barres énergétiques, alimentation infantile, conserves. LOGISTIQUE : Sacs de couchage, couvertures de survie, plaids. HYGIENE : Gels douche et savon de corps, dentifrice et brosses, rasoirs et mousse à raser, couches et lait maternisé, serviettes hygiéniques. SECOURS : Gants à usage unique, masques chirurgicaux, pansements et solution antiseptique. ATTENTION : – Les vêtements d’hiver ne sont plus collectés, – Seuls les éléments indiqués dans cette liste seront acceptés. En cas de difficultés d’acheminement ou en cas de non distribution, ces dons seront remis à des associations caritatives locales. En aucun cas, ces dons ne pourront être restitués aux donneurs. Nous vous remercions d’avance pour votre générosité. > Pour accueillir à son domicile une famille ukrainienne A l’heure où la population ukrainienne est durement touchée par la guerre sur son territoire, ce sont aujourd’hui plus d’1,5 millions d’Ukrainiens qui ont fuit leur domicile. Nombreux d’entre vous se sont déjà manifestés pour secourir et accueillir des ressortissants ukrainiens. Comme de nombreuses communes, et en partenariat avec les services de la Préfecture, la Ville de Cugnaux a pris l’initiative de recenser les logements disponibles sur le territoire. Si vous êtes volontaire pour accueillir des ressortissants ukrainiens, faites connaitre vos possibilités d’hébergement en suivant ces 2 étapes : 1. Téléchargez et remplissez le formulaire disponible à cet effet ci-dessous (format pdf) 2. Une fois renseigné, renvoyez-le par mail à l’adresse : cabinet@mairie-cugnaux.fr Les services de la Mairie de Cugnaux centralisent l’ensemble des propositions, et les transmettent aux services de l’Etat qui prendront alors attache avec vous dans l’hypothèse où votre proposition correspondrait à un besoin. > Pour participer à cette collecte aux côtés de la Réserve Citoyenne S’inscrire à l’adresse : je-veux-participer@mairie-cugnaux.fr Pour rappel, la Réserve Citoyenne a pour objectif d’encourager l’engagement bénévole pour la promotion d’initiatives solidaires.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, les citoyennes et citoyens ukrainiens se trouvent dans une situation dramatique. La Ville de Cugnaux leur témoigne toute […]

Salle Albert Camus Salle Albert Camus, Cugnaux



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T01:00:00 2022-03-02T00:59:00;2022-03-03T01:00:00 2022-03-03T00:59:00;2022-03-04T01:00:00 2022-03-04T00:59:00;2022-03-05T01:00:00 2022-03-05T00:59:00;2022-03-06T01:00:00 2022-03-06T00:59:00;2022-03-07T01:00:00 2022-03-07T00:59:00;2022-03-08T01:00:00 2022-03-08T00:59:00;2022-03-09T01:00:00 2022-03-09T00:59:00;2022-03-10T01:00:00 2022-03-10T00:59:00;2022-03-11T01:00:00 2022-03-11T00:59:00;2022-03-12T01:00:00 2022-03-12T00:59:00;2022-03-13T01:00:00 2022-03-13T00:59:00;2022-03-14T01:00:00 2022-03-14T00:59:00;2022-03-15T01:00:00 2022-03-15T00:59:00;2022-03-16T01:00:00 2022-03-16T00:59:00;2022-03-17T01:00:00 2022-03-17T00:59:00;2022-03-18T01:00:00 2022-03-18T00:59:00;2022-03-19T01:00:00 2022-03-19T00:59:00;2022-03-20T01:00:00 2022-03-20T00:59:00;2022-03-21T01:00:00 2022-03-21T00:59:00;2022-03-22T01:00:00 2022-03-22T00:59:00;2022-03-23T01:00:00 2022-03-23T00:59:00;2022-03-24T01:00:00 2022-03-24T00:59:00;2022-03-25T01:00:00 2022-03-25T00:59:00;2022-03-26T01:00:00 2022-03-26T00:59:00;2022-03-27T01:00:00 2022-03-27T01:59:00;2022-03-28T01:00:00 2022-03-28T00:59:00;2022-03-29T01:00:00 2022-03-29T00:59:00;2022-03-30T01:00:00 2022-03-30T00:59:00;2022-03-31T01:00:00 2022-03-31T00:59:00;2022-04-01T01:00:00 2022-04-01T00:59:00;2022-04-02T01:00:00 2022-04-02T00:59:00;2022-04-03T01:00:00 2022-04-03T00:59:00;2022-04-04T01:00:00 2022-04-04T00:59:00;2022-04-05T01:00:00 2022-04-05T00:59:00;2022-04-06T01:00:00 2022-04-06T00:59:00;2022-04-07T01:00:00 2022-04-07T00:59:00;2022-04-08T01:00:00 2022-04-08T00:59:00;2022-04-09T01:00:00 2022-04-09T00:59:00;2022-04-10T01:00:00 2022-04-10T00:59:00;2022-04-11T01:00:00 2022-04-11T00:59:00;2022-04-12T01:00:00 2022-04-12T00:59:00;2022-04-13T01:00:00 2022-04-13T00:59:00;2022-04-14T01:00:00 2022-04-14T00:59:00;2022-04-15T01:00:00 2022-04-15T00:59:00;2022-04-16T01:00:00 2022-04-16T00:59:00;2022-04-17T01:00:00 2022-04-17T00:59:00;2022-04-18T01:00:00 2022-04-18T00:59:00;2022-04-19T01:00:00 2022-04-19T00:59:00;2022-04-20T01:00:00 2022-04-20T00:59:00;2022-04-21T01:00:00 2022-04-21T00:59:00;2022-04-22T01:00:00 2022-04-22T00:59:00;2022-04-23T01:00:00 2022-04-23T00:59:00;2022-04-24T01:00:00 2022-04-24T00:59:00;2022-04-25T01:00:00 2022-04-25T00:59:00;2022-04-26T01:00:00 2022-04-26T00:59:00;2022-04-27T01:00:00 2022-04-27T00:59:00;2022-04-28T01:00:00 2022-04-28T00:59:00;2022-04-29T01:00:00 2022-04-29T00:59:00;2022-04-30T01:00:00 2022-04-30T00:59:00;2022-05-01T01:00:00 2022-05-01T00:59:00;2022-05-02T01:00:00 2022-05-02T00:59:00;2022-05-03T01:00:00 2022-05-03T00:59:00;2022-05-04T01:00:00 2022-05-04T00:59:00;2022-05-05T01:00:00 2022-05-05T00:59:00;2022-05-06T01:00:00 2022-05-06T00:59:00;2022-05-07T01:00:00 2022-05-07T00:59:00;2022-05-08T01:00:00 2022-05-08T00:59:00;2022-05-09T01:00:00 2022-05-09T00:59:00;2022-05-10T01:00:00 2022-05-10T00:59:00;2022-05-11T01:00:00 2022-05-11T00:59:00;2022-05-12T01:00:00 2022-05-12T00:59:00;2022-05-13T01:00:00 2022-05-13T00:59:00;2022-05-14T01:00:00 2022-05-14T00:59:00;2022-05-15T01:00:00 2022-05-15T00:59:00;2022-05-16T01:00:00 2022-05-16T00:59:00;2022-05-17T01:00:00 2022-05-17T00:59:00;2022-05-18T01:00:00 2022-05-18T00:59:00;2022-05-19T01:00:00 2022-05-19T00:59:00;2022-05-20T01:00:00 2022-05-20T00:59:00;2022-05-21T01:00:00 2022-05-21T00:59:00;2022-05-22T01:00:00 2022-05-22T00:59:00;2022-05-23T01:00:00 2022-05-23T00:59:00;2022-05-24T01:00:00 2022-05-24T00:59:00;2022-05-25T01:00:00 2022-05-25T00:59:00;2022-05-26T01:00:00 2022-05-26T00:59:00;2022-05-27T01:00:00 2022-05-27T00:59:00;2022-05-28T01:00:00 2022-05-28T00:59:00;2022-05-29T01:00:00 2022-05-29T00:59:00;2022-05-30T01:00:00 2022-05-30T00:59:00;2022-05-31T01:00:00 2022-05-31T00:59:00;2022-06-01T01:00:00 2022-06-01T00:59:00