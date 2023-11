Cet évènement est passé Une journée de sensibilisation au diabète Cugnaux Une journée de sensibilisation au diabète Cugnaux, 15 novembre 2023, . Une journée de sensibilisation au diabète Mercredi 15 novembre, 01h00 Cugnaux A l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète, le Relais Mobile et le Coupe d’or organisent le mercredi 15 novembre une journée de sensibilisation avec l’Association Française des Diabétiques.

En début d’après-midi, une rencontre sera proposée aux adhérents de la Coupe d’or.

Puis de 16h à 18h, un stand d’information grand public sera installé sur le marché de la place de la République ; l’opportunité de rencontrer des membres de l’association pour échanger sur la pathologie et sur les moyens de la prévenir avec la possibilité de se faire dépister par un professionnel de santé. Cugnaux Cugnaux , Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cugnaux

