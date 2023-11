Agenda Seniors Coupe d’or Cugnaux, 1 novembre 2023, .

Agenda Seniors Coupe d’or 1 – 30 novembre Cugnaux

La Coupe d’or est un service du Pôle Seniors de la Direction de la Cohésion Sociale et des Solidarités proposant des activités de loisirs et de prévention du maintien de l’autonomie : après-midi récréatifs, thés dansants, guinguette, jeux, ateliers de rencontres intergénérationnelles, sorties à la journée, séjours, groupe de lecture, groupe de parole, rencontres autour d’auteurs, lecture à haute voix, ateliers de prévention, accompagnement à la culture, manifestations locales et bien d’autres encore vous y attendent !

