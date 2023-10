Cet évènement est passé Fermeture exceptionnelle guichet unique Cugnaux Fermeture exceptionnelle guichet unique Cugnaux, 13 octobre 2023, . Fermeture exceptionnelle guichet unique Vendredi 13 octobre, 02h00 Cugnaux Afin de mobiliser toutes nos équipes sur le traitement de vos dossiers, le service Guichet unique sera exceptionnellement fermé le vendredi 13 octobre de 13h30 à 17h00.

Nous vous remercions de votre compréhension. Cugnaux Cugnaux , Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

