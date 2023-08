Cet évènement est passé Adaptation des services aux fortes chaleurs Cugnaux Adaptation des services aux fortes chaleurs Cugnaux, 17 août 2023, . Adaptation des services aux fortes chaleurs 17 – 25 août Cugnaux Fin de la vigilance rouge canicule. La Haute-Garonne est placée en vigilance jaune actuellement.

La préfecture incite à rester collectivement vigilants : les organismes sont éprouvés et le risque de “contre-coup” existe, surtout chez les personnes âgées. Depuis le passage en vigilance rouge :

• les activités au sein de la Coupe d’Or sont annulées : loto (mercredi), atelier art floral (jeudi)

• concernant les centres de loisirs, les sorties en extérieur sont annulées et des repas froids seront servis aux enfants. Aussi, et afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions possibles, les horaires d’ouverture de certains services municipaux sont adaptés, à partir du vendredi 18 août jusqu’au 25 août inclus : COHESION SOCIALE

• Maison de la Solidarité – CCAS : 8h-15h en journée continue

Un accueil téléphonique pour les situations d’urgence sociale est garanti de 15h à 17h. • Espace Arc-en-ciel :

8h-15h le lundi 21 et mardi 22

8h-12h30 du mercredi 23 au vendredi 25 • Ludothèque (Espace Mosaïque) : ouverture exceptionnelle de la ludothèque pour tous (familles, jeunes, seniors) de 14h à 17h du mercredi 23 au vendredi 25 – pour du jeu sur place (pas de prêt de jeux) URBANISME

• Urbanisme, foires et marchés : 7h – 14h en journée continue Les horaires d’ouverture restent inchangés pour l’ensemble des autres services municipaux. Pendant les fortes chaleurs, la recommandation principale est de vous protéger de la chaleur : Restez au frais

Buvez de l’eau

Evitez l’alcool

Mangez en quantité suffisante

Fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la nuit

Mouillez vous le corps

Donnez et prenez des nouvelles de vos proches

