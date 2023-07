Fête républicaine du 14 juillet Cugnaux Fête républicaine du 14 juillet Cugnaux, 14 juillet 2023, . Fête républicaine du 14 juillet Vendredi 14 juillet, 02h00 Cugnaux 19h : Dépôt de gerbe au Monument aux morts

19h30 : Apéritif républicain au Parc du manoir

20h : Repas républicain et animation musicale au Parc du manoir

Une paëlla est proposée par un traiteur au prix de 10€/personne – Inscription jusqu’au 11 juillet au Service attractivité du territoire (à côté du service urbanisme et derrière la Poste). Paiement par espèces ou chèque. Egalement dans le parc, plusieurs foodtrucks seront présents aux différentes saveurs : burgers/frites, saveurs asiatiques et douceurs : churros… 23h15 : Feu d’artifice sur le thème DISCO place de la République Cugnaux Cugnaux , Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

