Horaires d’ouverture du bureau de poste du mardi 6 juin Cugnaux Horaires d’ouverture du bureau de poste du mardi 6 juin Cugnaux, 6 juin 2023, . Horaires d’ouverture du bureau de poste du mardi 6 juin 6 et 7 juin Cugnaux Suite au mouvement social du 6 juin 2023, nous vous informons que le bureau de Poste de Cugnaux sera fermé l’après-midi du mardi 6 juin 2023. Le bureau sera de nouveau ouvert aux horaires habituels (9h00-12h00/14h00-18h00) à partir du mercredi 7 juin 2023. Cugnaux Cugnaux , Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T02:00:00+02:00 – 2023-06-07T01:59:59+02:00

2023-06-07T02:00:00+02:00 – 2023-06-08T01:59:59+02:00 Détails Autres Lieu Cugnaux Adresse Cugnaux , Cugnaux Lieu Ville Cugnaux

Cugnaux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//