Cours d’activités physiques adaptées – marche Cugnaux Cours d’activités physiques adaptées – marche Cugnaux, 1 juin 2023, . Cours d’activités physiques adaptées – marche 1 juin – 30 août Cugnaux Cet été, en partenariat avec l’AGIRC-ARRCO et Été Indien, nous vous proposons des cours de marche-Activités Physiques Adaptées tous les mercredis matins de Juillet et Aout.

Si vous êtes intéressé(e)s, nous vous invitons à participer à la réunion d’information qui aura lieu ce jeudi, le 1er Juin, de 11h à 12h30, à la BOIT J (au fond du Parc du Manoir).

En espérant vous retrouver nombreux. Cugnaux Cugnaux , Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

