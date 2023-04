Jeu concours : bienvenue au Linéo 11 Cugnaux

Jeu concours : bienvenue au Linéo 11 Cugnaux, 31 mars 2023, . Jeu concours : bienvenue au Linéo 11 31 mars – 15 avril Cugnaux En partenariat avec Tisséo, la ville de Cugnaux souhaite soutenir les commerçants cugnalais dans le cadre d’un jeu-concours intitulé Bienvenue au Linéo 11 du 31 mars au 15 avril 2023.

Cette opération a pour objectif de soutenir et faire découvrir aux usagers du Linéo, les commerces de proximité ayant été impactés par les travaux de voirie liés à l’arrivée du Linéo 11 à Cugnaux. Ce sont près de 55 commerçants qui participent à l’opération en faveur du pouvoir d’achat ! Un grand merci à eux. Une seule participation par personne et par commerce participant est autorisée (même adresse postale, même nom de famille et prénom et même adresse électronique). COMMERCES PARTICIPANTS Avenue de Francazal

Restaurant Viet nam

Maurel Jean Louis (coordonnier) Place de l’église

Le Clos de nath

Le Zenza

Petit pouce

Pourquoi ailleurs

Ciel à table

Fleurs d’Ange Place de l’europe

La lavandière

Atelier de Clara

Macha Moka

Jouvence Institut

Eden Création Avenue de Toulouse

Autre regard

Bijouterie Auchère

Hairmes

Rose Garden

Pharmacie Saint-Laurent

Happy esthetic

Le coin des lunettes

La plume envolée

Maison Depinoy

Diane Coiffure

Viva esthetic

Hall vin

Poulet & Cie

Faystyle

Le soleil bleu

Côté cadre

Newlook

Pause coiffure

By sophie T

Para Pharmacie Naudin Rue du Pré-vicinal / Quartier Vivier

Boulangerie Heringer

Théatre des grands enfants

Optique Vales

Hair Institut

L’Idylle Maison Berthe Guilhem

Diloy’s Coifure

Tutti Pizza

Restaurant Le Goût des Hôtes

Pizza et compagnie

Di Famiglia

Les épicuriennes

E.Batigne

Coiffure Matri-X

Pharmacie La Francoy Avenue du Général Leclerc Philippe de Hauteclocque

Coiffure TUJAGUE Avenue Georges Pompidou

L’ami du pain

Ladie’s & Barber

Les lunettes de Cugnaux

Des bons d'achats sont à gagner ! Bonne chance à tous.toutes !

