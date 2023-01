Avis aux contribuables Cugnaux

Avis aux contribuables Cugnaux, 6 janvier 2023. La liste des parcelles faisant l'objet de dégrèvements au titre des pertes de récoltes ainsi que les montants de ceux-ci peuvent être consultés à l'accueil de l'hôtel de ville.

Lieu Cugnaux

