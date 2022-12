Prochaines permanences : Mutuelle communale MPOSS Cugnaux

Prochaines permanences : Mutuelle communale MPOSS Cugnaux, 21 décembre 2022, . Prochaines permanences : Mutuelle communale MPOSS 21 décembre 2022 – 24 juin 2023 Cugnaux La ville de Cugnaux souhaite favoriser l’accès à une couverture santé complémentaire comme les autres, à la différence qu’elle est négociée pour tous les habitants de la commune. […] Cugnaux Cugnaux , Cugnaux La ville de Cugnaux souhaite favoriser l’accès à une couverture santé complémentaire comme les autres, à la différence qu’elle est négociée pour tous les habitants de la commune. Cela peut vous permettre de bénéficier de tarifs plus bas. Que vous soyez étudiant, une famille, une personne seule, un couple de seniors, une famille monoparentale, une couverture santé complémentaire à l’échelle communale peut être intéressante. Vous pouvez prendre rendez-vous directement auprès de la mutuelle MPOSS et venir les rencontrer les vendredis de 9h à 11h30 : Vendredi 13 janvier à la Coupe d’Or,

Vendredi 10 février à l’Espace Mosaïque,

Vendredi 10 mars au Relais Mobile,

Vendredi 7 avril à l’Espace Mosaïque.

Vendredi 12 mai à la Coupe d’or,

