Réunion de concertation relative au PLUi-H Cugnaux, 14 décembre 2022, . Réunion de concertation relative au PLUi-H Mercredi 14 décembre, 01h00 Cugnaux Entre mars et juin dernier, Toulouse Métropole a réalisé une enquête pour permettre au grand public d’appréhender les enjeux d’aménagement et de s’exprimer autour des […] Cugnaux Cugnaux , Cugnaux Entre mars et juin dernier, Toulouse Métropole a réalisé une enquête pour permettre au grand public d’appréhender les enjeux d’aménagement et de s’exprimer autour des principales thématiques abordées par le PLUi-H. Ce Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat est la feuille de route du développement urbain pour les 37 communes qui composent la Métropole. Pour présenter entre autre les résultats de cette enquête et permettre l’échange et le débat, le rendez-vous est donné au public, le mercredi 14 décembre à 18h30. Vous souhaitez participer, deux possibilités s’offrent à vous : sur la plateforme jeparticipe.metropole.toulouse.fr

à la salle du Sénéchal (17, rue Charles de Rémusat à Toulouse) Attention : inscription obligatoire sur la plateforme jeparticipe.metropole.toulouse.fr (capacité limitée à 150 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T01:00:00+01:00

2022-12-15T00:59:59+01:00

