ART GALLERY CONSTANTIN PRESENTE CUERPO DE LA VOZ INFINITO (Corps de la Voix Infini) Spectacle d’ Eduardo Guerrero 14.02.2023 à 20 heures Présentation : L’illustre danseur et chorégraphe espagnol Eduardo Guerrero présente son spectacle « Corps de la Voix infini » le 14 février 2023 au Théâtre Le Ranelagh à Paris. Figure fascinante du flamenco espagnol et chorégraphe insatiable en quête d’originalité, Eduardo Guerrero est avant tout un danseur révolutionnaire et magnétique .Son zapateado est aussi puissant que son âme, sa présence physique ensorcèle, son art est ancestral et moderne à la fois. Né à Cadix, sur la scène dès l’âge de six ans, Eduardo Guerrero s’épanouit auprès des figures majeures du flamenco : Mario Maya, Antonio Canales, Manolo Marín. Il étudie la danse espagnole au Conservatoire de Cadix, la danse contemporaine avec David Greenall et la danse classique avec Montserrat Marin. Son talent d’exception a été récompensé par de nombreux prix À partir de 2002, il commence à travailler avec de grandes compagnies de danse de la scène nationale : Aida Gómez (Salomé, Carmen et suite flamenca), Eva La Yerbabuena (de 2003 à 2014), Rocio Molina (Oro Viejo, Bosque Ardora en danse contemporaine), Le Ballet espagnol dirigé par Javier Latorre (Somorostro et Penélope), Rafael Aguilar (Bolero), Amador Rojas (Kahlo Caló), Antonio Canales (Bernarda Alba et Flamenco Directo). En 2011, il remporte le 1er prix du Concours chorégraphique des conservatoires professionnels. Dès lors, une carrière solo considérable, avec 17 productions réunissant plus de 250 artistes dans une dizaine de pays. SINOPSIS : « J’avais froid et je n’ai pas demandé de feu, j’avais terriblement soif et je n’ai pas demandé d’eau : j’ai demandé des livres, c’est-à-dire des horizons, c’est-à-dire des escaliers pour gravir le sommet de l’esprit et du cœur. Parce que l’agonie physique, biologique et naturelle d’un corps due à la faim, à la soif ou au froid dure peu, très peu de temps, mais l’agonie de l’âme insatisfaite dure toute une vie. » (Lorca) Tout comme Lorca, Eduardo Guerrero exprime la profonde solitude du créateur cherchant à se désolidariser des banalités du monde artificiel. L’artiste est à l’écoute de cette voix, qui le pousse à transgresser les limites et ressortir la danse la plus viscérale.Il devient un corps obstiné à changer d’optique, de forme, et de ligne de fuite vers l’absolu. Photographie : Lucrecia Díaz Eduardo Guerrero

