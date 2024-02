CUENTOS Y CANTOS Lespignan, vendredi 1 mars 2024.

CUENTOS Y CANTOS Lespignan Hérault

« Cuentos y cantos », un rendez-vous pour les tout-petits de 0 à 3 ans avec Françoise Crassous. Venez découvrir des histoires et des chansons en espagnol et en français ! Inscription conseillée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 10:00:00

fin : 2024-03-01

Rue des Bassins

Lespignan 34710 Hérault Occitanie mediatheque.lespignan@ladomitienne.com

