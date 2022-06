Cueillir, cuisiner et déguster au milieu du jardin potager! Vauvert Vauvert Catégories d’évènement: 30600

Cueillir, cuisiner et déguster au milieu du jardin potager! Vauvert, 22 juin 2022, Vauvert.
Route de la Laune Mas Bourgarel Vauvert

2022-06-22

Vauvert 30600 30600 90 Après une présentation de la ferme, nous vous ferons visitez le jardin dans lequel vous y cueillerez les légumes et fruits frais du moment. Nous les cuisinerons ensuite ensemble en extérieur, avec d’autres produits locaux. Chacun pourra dresser ses assiettes pour ensuite les manger au milieu du potager. Vous pourrez également goûter à nos produits (miel, tartinades..) et en accompagnement, nous vous ferons découvrir des vins et des boissons de la région. Pierre est cuisinier, Elena est pâtissière. Ils ont choisi d’exercer leur métier autrement en cultivant depuis 5ans maintenant leurs propres fruits et légumes à Gallician. Dans un mas au milieu des vignes, ils produisent des conserves, des biscuits et du miel et proposent également des tables d’hôtes dans au milieu de leur jardin potager pour un régal des pupilles aux papilles… Tarif : 90€ par personne ou 600€ privatisé jusqu’à 8 personnes Durée : 6 heuresDates : Mercredi 23 juin de 9h à 15hMercredi 7 juillet de 9h à 15hMercredi 21 juillet de 9h à 15hMercredi 4 aout de 9h à 15hMercredi 18 aout de 9H À 15HNombre minimum -maximum de participant : 4 à 8Age minimum: 10 ans Renseignements: Galand Pierre Saveurs de BourgarelTéléphone : 06 87 92 42 16Email : saveursdebourgarel@laposte.netAdresse : Mas Bourgarel Route de la Laune 30600 Gallician saveursde bourgarel@laposte.net +33 6 87 92 42 16 Droits gérés

