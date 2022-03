Cueillettes printanières autour du Grand-Canal grille de la reine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

grille de la reine, le samedi 23 avril à 14:30

Ortie, lamier blanc, lierre terrestre, prêle des champs… Naturez-Vous propose une balade-cueillette pour découvrir les plantes sauvages. Au cours de la sortie, vous confectionnerez vos propres remèdes sous forme de tisane. L’ail des ours, star des plantes sauvages, sera au menu de la cueillette.

Réservation obligatoire

2022-04-23T14:30:00 2022-04-23T16:30:00

