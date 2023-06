Cueillettes d’été à la Ferme de Paris Ferme de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Cueillettes d’été à la Ferme de Paris Ferme de Paris Paris, 21 juillet 2023, Paris. Du vendredi 21 juillet 2023 au vendredi 25 août 2023 :

vendredi

de 10h30 à 12h00

.Tout public. gratuit

Durant l’été, l’équipe de la Ferme de Paris vous propose une balade-cueillette dans la ferme afin de récolter les végétaux comestibles du moment : radis, micro-pousses, plantes aromatiques, fleurs comestibles, fruits… Découvrez des baies, fruits ou légumes, qu’il est possible de trouver sur la ferme en durant la saison estivale. Activité pour tout public. Merci de remplir un formulaire par personne, y compris pour les enfants, lesquels doivent être accompagnés d’un adulte. Vendredi 21 juillet de 10h30 à 12h – Inscriptions ICI Vendredi 28 juillet de 10h30 à 12h – Inscriptions ICI Vendredi 4 août de 10h30 à 12h – Inscriptions à venir Vendredi 11 août de 10h30 à 12h – Inscriptions à venir Vendredi 18 août de 10h30 à 12h – Inscriptions à venir Vendredi 25 août de 10h30 à 12h – Inscriptions à venir Ferme de Paris 1, route du Pesage 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/

Ferme de Paris
1, route du Pesage
75012 Paris
Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597
https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/

