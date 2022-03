Cueillettes Champêtres Plazac Plazac Catégories d’évènement: Dordogne

Plazac Dordogne Plazac Stages en Périgord noir. Reconnaissance et transformation de plantes médicinales sauvages. Le temps d’un week-end, venez découvrir et vous familiariser avec une exceptionnelle diversité de plantes médicinales sauvages autour de Plazac. Les matins, promenades de reconnaissance de plantes médicinales dans des environs exceptionnels. Les après-midi, transformation des plantes selon des recettes traditionnelles (macérât, baume, sirop; etc…)

©Sabine de Lisle

