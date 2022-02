CUEILLETTE SONORE & ORCHESTRE DE RÉCUP’ Simone – camp d’entraînement artistique, 26 février 2022, Châteauvillain.

du samedi 26 février au samedi 23 avril à Simone – camp d’entraînement artistique

**Stage d’exploration musicale en salle et en forêt avec Timothée Quost, trompettiste et compositeur, et Pierre Juillard, musicien et botaniste. La dimension sonore du stage se mêle à une dimension naturaliste et scientifique.** Le 26 et 27 mars + un stage prévu pour les vacances de Pâques ! De 10h à 17h (repas tiré du sac le midi). Pour les enfants à partir de 6 ans **Stage gratuit**, _dans le cadre de C’est Mon Patrimoine ! avec le soutien de la DRAC Grand Est et en partenariat avec le Parc national de forêts._

Stage d’exploration musicale en salle et en forêt pour les enfants

Simone – camp d’entraînement artistique 4 route de Châtillon, 52120 Châteauvillain. Châteauvillain Châteauvillain Haute-Marne



2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T17:00:00;2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T17:00:00;2022-04-18T10:00:00 2022-04-18T17:00:00;2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T17:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T17:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T17:00:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T17:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T17:00:00