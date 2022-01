Cueillette sauvage et contemplative Le Crotoy Le Crotoy Catégories d’évènement: Le Crotoy

Somme

Cueillette sauvage et contemplative Le Crotoy, 1 mai 2022, Le Crotoy. Cueillette sauvage et contemplative Le Crotoy

2022-05-01 – 2022-05-01

Le Crotoy Somme Le Crotoy 25 25 25 Dans un cadre idyllique et profondément calme, nous passerons la journée un peu comme l’auraient passé nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Nous cueillerons des plantes sauvages comestibles pour préparer ensemble le pique-nique, nous apprendrons à utiliser l’argile verte, nous prendrons le temps de la contemplation. Vianney mettra à votre disposition des jumelles, des loupes de botaniste, une parabole acoustique pour écouter les oiseaux et dans l’herbe épaisse et moelleuse de ces vastes prairies, vous pourrez vous laisser aller à la détente. Dans un cadre idyllique et profondément calme, nous passerons la journée un peu comme l’auraient passé nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Nous cueillerons des plantes sauvages comestibles pour préparer ensemble le pique-nique, nous apprendrons à utiliser l’argile verte, nous prendrons le temps de la contemplation. Vianney mettra à votre disposition des jumelles, des loupes de botaniste, une parabole acoustique pour écouter les oiseaux et dans l’herbe épaisse et moelleuse de ces vastes prairies, vous pourrez vous laisser aller à la détente. tourisme@terresetmerveilles.fr +33 3 22 23 62 65 Dans un cadre idyllique et profondément calme, nous passerons la journée un peu comme l’auraient passé nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Nous cueillerons des plantes sauvages comestibles pour préparer ensemble le pique-nique, nous apprendrons à utiliser l’argile verte, nous prendrons le temps de la contemplation. Vianney mettra à votre disposition des jumelles, des loupes de botaniste, une parabole acoustique pour écouter les oiseaux et dans l’herbe épaisse et moelleuse de ces vastes prairies, vous pourrez vous laisser aller à la détente. ©Terresetmerveilles

Le Crotoy

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Le Crotoy, Somme Autres Lieu Le Crotoy Adresse Ville Le Crotoy lieuville Le Crotoy

Le Crotoy Le Crotoy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-crotoy/