Cueillette et cuisine sauvage Plouasne Plouasne Plouasne Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plouasne

Cueillette et cuisine sauvage Plouasne, 25 février 2023, Plouasne Plouasne. Cueillette et cuisine sauvage Le Marais Fertile Lieu-dit La Ribaudais Plouasne Côtes-d’Armor Lieu-dit La Ribaudais Le Marais Fertile

2023-02-25 – 2023-02-25

Lieu-dit La Ribaudais Le Marais Fertile

Plouasne

Côtes-d’Armor Plouasne Cueillette et cuisine sauvage avec Sarra’zen au Marais Fertile

Le matin : reconnaissance et cueillette des plantes comestibles avec Claire

A midi : un repas à partager

L’après-midi : réalisation de pâtes fraîches vegan aux herbes sauvages avec Julie

Réservation obligatoire, 5 places

Repas partagé du midi à apporter clair.monteil@laposte.net +33 6 59 05 45 12 Lieu-dit La Ribaudais Le Marais Fertile Plouasne

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Plouasne Autres Lieu Plouasne Adresse Plouasne Côtes-d'Armor Lieu-dit La Ribaudais Le Marais Fertile Ville Plouasne Plouasne lieuville Lieu-dit La Ribaudais Le Marais Fertile Plouasne Departement Côtes-d'Armor

Plouasne Plouasne Plouasne Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouasne-plouasne/

Cueillette et cuisine sauvage Plouasne 2023-02-25 was last modified: by Cueillette et cuisine sauvage Plouasne Plouasne 25 février 2023 Côtes-d’Armor Le Marais Fertile Lieu-dit La Ribaudais Plouasne Côtes-d'Armor Plouasne Plouasne, Côtes d'Armor

Plouasne Plouasne Côtes-d'Armor