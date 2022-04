Cueillette et cuisine de plantes sauvages Regnière-Écluse, 21 mai 2022, Regnière-Écluse.

Cueillette et cuisine de plantes sauvages Regnière-Écluse

2022-05-21 – 2022-05-21

Regnière-Écluse Somme

35 35 35 Partir à la découverte des plantes sauvages comestibles de nos campagnes, les reconnaître dans leurs milieux, apprendre à les distinguer avec tous vos sens, glaner là où la nature est abondante. C’est une balade tranquille dans le magnifique parc paysager d’inspiration anglaise du château de Regnière-Ecluse à deux pas de la forêt de Crécy. A partir de l’entrée du château, nous accéderons au parc situé entre la rivière, la Maye, et la forêt pour découvrir les herbes comestibles du lieu (alliaire, consoude, tussilage, cirse, épiaire des bois…), profiter des perspectives sur le château et respirer l’atmosphère paisible des bosquets d’arbres centenaires. Emmenés par un guide naturopathe, un panier sous le bras, nous récolterons des plantes qui constitueront la base d’un repas préparé et partagé ensemble ! un repas aux saveurs vagabondes et vous pourrez dire que la forêt a du goût !

cueillette

Regnière-Écluse

dernière mise à jour : 2022-04-21 par