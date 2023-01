Cueillette et cuisine de plantes sauvages Chevannes Chevannes Chevannes Catégories d’Évènement: Chevannes

Loiret Chevannes 65 EUR 65 Saviez-vous que parfois, nous marchons littéralement sur des salades ? Des salades sauvages ! Découvrez tous les goûts, les odeurs et les propriétés des plantes sauvages comestibles, au cours d’une cueillette dans le parc Les Clés de la Ferme. Préparez ensuite, un apéritif plein de saveurs. Après un pique-nique (non compris) découvrez ce qu’est et comment réaliser une alcoolature. 9h30 reconnaissance et cueillette

11h45 préparation d’une ou 2 recettes à base de plantes

12h30 dégustation des mets préparés ensemble (prévoir un petit

pique-nique)

14h-15h30 Préparation d’une alcoolature ou d’un macérat huileux Au coté d’une experte de la cueillette sauvage, venez découvrir les plantes comestibles qui nous entourent, avant de les déguster et de les transformer. contact@lesclesdelaferme.com +33 6 66 99 31 74 https://lesclesdelaferme.com/ Nathalie Deshayes

