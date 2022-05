Cueillette et cuisine de plantes sauvages

2022-06-18 09:30:00 – 2022-06-18 15:30:00 65 EUR 65 Les Clés de la ferme vous accueille pendant une journée (9h30-15h30)

avec Nathalie Deshayes pour découvrir les plantes sauvages et comestibles qui nous entourent. Cette journée vous permettra d’apprendre à reconnaître et caractériser des plantes sauvages mais aussi de decouvrir les délicieuses recettes d’une ancienne cheffe ! La journée sera composée d’un temps de cueillette, d’un temps de cuisine et d’un repas. Idéal entre amis, ou pour développer la curiosité culinaire des enfants. Au coté d’une experte de la cueillette sauvage, venez découvrir les plantes comestibles qui nous entourent, avant de les déguster dans de merveilleuses recettes. Les Clés de la ferme vous accueille pendant une journée (9h30-15h30)

