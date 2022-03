Cueillette d’idylles Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Cueillette d'idylles Saint-Céré
2022-05-07 14:00:00

2022-05-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-07

Saint-Céré Lot L’association Arts Scènes et Compagnie restitue le travail des jeunes ados autour des représentations des relations amoureuses. +33 5 81 48 01 62 Artscenes

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

