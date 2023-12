Atelier : vive les oiseaux ! Cueillette de l’Aragnon Montardon, 22 février 2024, Montardon.

Montardon Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 15:00:00

fin : 2024-02-22

Découvertes sur les oiseaux et confection de boules de graisse.

Après des jeux de découvertes sur les oiseaux et des observations, vous vous initierez à la confection de boules de graisses qui aideront nos amis à plumes à passer la fin de l’hiver.

Dès 3 ans..

Découvertes sur les oiseaux et confection de boules de graisse.

Après des jeux de découvertes sur les oiseaux et des observations, vous vous initierez à la confection de boules de graisses qui aideront nos amis à plumes à passer la fin de l’hiver.

Dès 3 ans.

Découvertes sur les oiseaux et confection de boules de graisse.

Après des jeux de découvertes sur les oiseaux et des observations, vous vous initierez à la confection de boules de graisses qui aideront nos amis à plumes à passer la fin de l’hiver.

Dès 3 ans.

EUR.

Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit l’Aragnon

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN