Conte de Noël et fabrication de jouets en bois Cueillette de l’Aragnon Montardon, 20 décembre 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

Et si la magie de Noël était avant tout une histoire de légumes ?

Au programme : Conte de Noël, et construction de jouets en bois, goûter de Noël. Après avoir découvert la vraie histoire du Noël paysan, tu seras initié à la construction de jouet en bois de sureau.

A partir de 3 ans.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



What if the magic of Christmas was all about vegetables?

On the program: Christmas storytelling, wooden toy building and a Christmas snack. After discovering the true story of a farmer’s Christmas, you’ll be introduced to building toys from elder wood.

Ages 3 and up

¿Y si la magia de la Navidad tuviera que ver con las verduras?

En el programa: cuentacuentos navideños, construcción de juguetes de madera y merienda navideña. Después de descubrir la verdadera historia de la Navidad de un granjero, te iniciaremos en la construcción de juguetes de madera de saúco.

A partir de 3 años

Was wäre, wenn der Zauber von Weihnachten vor allem eine Geschichte über Gemüse wäre?

Auf dem Programm stehen eine Weihnachtsgeschichte und der Bau von Holzspielzeug, ein Weihnachtssnack. Nachdem du die wahre Geschichte der Bauernweihnacht kennengelernt hast, wirst du in den Bau von Holunderholzspielzeug eingeführt.

Ab 3 Jahren

