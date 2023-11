Confections de couronnes de Noël au naturel Cueillette de l’Aragnon Montardon, 14 décembre 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous à la Cueillette de l’Aragnon pour préparer les fêtes ! Apprenez les techniques pour réaliser de superbes couronnes de Noël au naturel, découvrez les plantes à utiliser et comment faire en sorte qu’elles se conservent jusqu’à l’année prochaine !

Durée : 1h30

Pour les + 12 ans..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Arragnon

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come to the Cueillette de l’Aragnon to prepare for the holidays! Learn the techniques to make beautiful natural Christmas wreaths, discover which plants to use and how to make them last until next year!

Duration: 1h30

For 12 years old and up.

Prepárese para las fiestas en la Cueillette de l’Aragnon Aprenda a confeccionar magníficas coronas de Navidad naturales, descubra qué plantas utilizar y cómo hacer que duren hasta el año que viene

Duración: 1h30

Para niños a partir de 12 años.

Besuchen Sie die Cueillette de l’Aragnon, um sich auf die Feiertage vorzubereiten! Lernen Sie die Techniken für wunderschöne natürliche Weihnachtskränze kennen, erfahren Sie, welche Pflanzen Sie verwenden können und wie Sie sie bis zum nächsten Jahr haltbar machen können!

Dauer: 1,5 Std

Für +12-Jährige.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN