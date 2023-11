Noël à la Cueillette de l’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon, 25 novembre 2023, Montardon.

Montardon,Pyrénées-Atlantiques

L’équipe de la Cueillette lance la saison festive à l’Aragnon ! Marché de créatrices, arrivée des sapins de Noël, animation avec Armand, atelier d’écriture avec Les Plumes Béarnaises. Boissons et gourmandises de Noël et autres surprises….

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Cueillette team launches the festive season at l’Aragnon! Creators’ market, arrival of Christmas trees, entertainment with Armand, writing workshop with Les Plumes Béarnaises. Christmas drinks, treats and other surprises…

El equipo de Cueillette inaugura la temporada festiva en l’Aragnon Mercadillo de diseño, llegada de los árboles de Navidad, animación con Armand, taller de escritura con Les Plumes Béarnaises. Bebidas navideñas, golosinas y otras sorpresas…

Das Team von La Cueillette startet die festliche Saison auf dem Aragnon! Markt der Kreativen, Ankunft der Weihnachtsbäume, Animation mit Armand, Schreibwerkstatt mit Les Plumes Béarnaises. Getränke und weihnachtliche Leckereien und andere Überraschungen…

